Una persona su cinque nel mondo ha il colesterolo alto, ma solo un paziente in cura su tre raggiunge livelli corretti per abbattere il rischio cardiovascolare. Sotto i riflettori un’insidia silenziosa, che ‘avvelena’ cuore e vasi, senza causare sintomi: in Italia sono 225mila i morti per malattie cardiovascolari ogni anno, un po’ come se sparissero in un colpo città come Messina o Venezia. Nei giorni scorsi è stato infatti lanciato in Germania un farmaco innovativo: si tratta di una terapia orale (obicetrapib) destinata ai pazienti con ipercolesterolemia familiare e non. Una soluzione che nei trial ha dimostrato una riduzione del 40% dei livelli di colesterolo Ldl in monoterapia (e del 50% in combinazione con ezetimibe) rispetto al placebo. Se ne è parlato a un incontro promosso nella capitale da Gruppo Menarini e dedicato alle sfide nel controllo del colesterolo e alle novità della ricerca.

“Menarini è presente in tutte le aree terapeutiche e quella cardiovascolare rappresenta probabilmente la più importante del gruppo”, spiega Lorenzo Melani, Direttore Medico Global Gruppo Menarini. “L’ultima novità nel trattamento dell’ipercolesterolemia è una nuova molecola first in class, approvata dalla Commissione Europea a settembre e lanciata il 16 novembre in Germania, come primo Paese al mondo. Si tratta di un farmaco che ha un meccanismo d’azione fortemente innovativo: inibisce la proteina CETP, che regola il trasferimento degli esteri del colesterolo Hdl, il cosiddetto colesterolo buono, a quello Ldl, il colesterolo cattivo”. Risultato? “Con l’inibizione di questa proteina, scende in maniera sostanziale il colesterolo Ldl, un risultato ottimale per la prevenzione cardiovascolare”, chiarisce Melani.

A margine dell’evento è intervenuto anche Massimo Volpe, professore ordinario di Cardiologia alla Sapienza di Roma: ” il rischio associato al colesterolo è molto noto e forse è stato anche un po’ banalizzato dai mass media”. “Il colesterolo è un fattore di malattia molto importante, è la principale causa dell’infarto del miocardio, quindi come tale dovrebbe essere percepito”, aggiunge.