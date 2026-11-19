Il Ceo di Anthropic, Dario Amodei, ha promesso di procedere con cautela nell’addestramento e nell’implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale fino a quando l’azienda non sarà certa che siano sicuri e rimangano sotto il controllo umano, in occasione dell’offerta pubblica iniziale (IPO) lanciata giovedì dalla società specializzata in IA.

Intervenendo alle celebrazioni per l’IPO organizzate dal Nasdaq a New York, Amodei ha affermato che l’azienda ha aperto la strada a metodi per comprendere e guidare il comportamento dell’IA, pur riconoscendo che permangono sfide significative in materia di sicurezza.

“Il lavoro più difficile ci aspetta in materia di sicurezza“, ha detto Amodei, aggiungendo che l’azienda destinerà una quota maggiore delle proprie risorse a garantire che i sistemi di IA siano sicuri e rimangano sotto il controllo umano. “Modereremo il ritmo di addestramento e implementazione dei sistemi di IA, impiegando tutto il tempo necessario per avere la certezza che siano sicuri e rimangano sotto il controllo umano”.

Amodei ha inoltre dichiarato che l’azienda non cederà alle pressioni commerciali o politiche, aggiungendo che la sua quotazione in Borsa ha rafforzato la sua posizione finanziaria e il suo impegno a prendere decisioni responsabili.

Anthropic ha fissato il prezzo dell’IPO a 83 dollari per azione, valutando il produttore dello strumento di IA Claude, con sede a San Francisco, a 1,5 trilioni di dollari. L’offerta consisteva in 980 milioni di azioni, di cui circa 956 milioni vendute dall’azienda e il resto dagli azionisti esistenti.