“Non generalizzo mai su quale sia il tempo migliore o peggiore ma mi lascia perplesso una cosa. Negli anni ’70 alcuni movimenti di sinistra facevano irruzione nei locali e facevano La cosiddetta spesa proletaria, cioè prendere La roba senza pagarla. Ma non andavano a prendere i pullover firmati. Erano meglio di quelli di ora. Si muovevano con un’idea che per me era sbagliata ma in cui credevano fermamente”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa durante La presentazione del libro “Una vita dalla parte “sbagliata” del ministro Nello Musumeci a Roma.”Oggi c’è chi ammantandosi di una specie di nuova partigianeria va ad assaltare i negozi del quadrilatero della moda e invece della panetteria” prosegue La Russa. “Preferisco i miei avversari di allora. Li consideravo degni di rispetto” e più in generale aggiunge: “forse prima c’era troppa passione politica ai miei tempi ma oggi ce n’è troppo poca. Ci vorrebbe un giusto mezzo. Tutto lì”.