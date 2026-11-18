(LaPresse) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha cercato martedì di rassicurare i cittadini statunitensi sui numerosi disservizi che hanno colpito diversi servizi. Le interruzioni hanno causato problemi ai trasporti, bloccato attività lavorative, limitato l’accesso ai servizi bancari e compromesso comunicazioni riservate. Rubio ha precisato che non esistono informazioni che colleghino i diversi episodi tra loro o a un’azione ostile. “Non abbiamo alcuna prova né motivo per ritenere che questi singoli episodi siano legati ad attori malevoli, hacker, criminali o altri Stati”, ha dichiarato. Le rassicurazioni sono arrivate durante il viaggio con Donald Trump da Manila a Shenzhen, in Cina, dove sono in programma incontri con Xi Jinping e Vladimir Putin.