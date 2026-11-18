Un canale Telegram ucraino ha pubblicato un video di 35 secondi che mostra un tratto danneggiato del ponte di Kerch, colpito martedì da droni di Kiev, che collega la penisola di Crimea occupata alla Russia continentale. L’AP non è in grado di verificare in modo indipendente la data, il luogo e le circostanze in cui il filmato è stato girato. Nel filmato si vedono il tratto stradale crollato e le spalle dell’arco mancanti. La principale agenzia russa di indagini penali ha riconosciuto che il ponte è stato attaccato e danneggiato, ma non ha fornito ulteriori dettagli.