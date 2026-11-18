Donald Trump è atterrato in Cina, a Shenzhen, dove è stato accolto direttamente da Xi Jinping. Un gesto di particolare rilievo diplomatico, che ricambia l’accoglienza riservata dal presidente americano al leader cinese durante la visita di Stato a Washington lo scorso settembre. Sullo sfondo del vertice APEC, giovedì è atteso un incontro trilaterale senza precedenti tra Trump, Xi e Vladimir Putin.

Al centro dei colloqui, la limitazione degli arsenali nucleari e la guerra in Ucraina, iniziata nel 2022 con l’invasione russa. Nonostante la portata storica dell’appuntamento, gli analisti non prevedono risultati significativi. La presenza contemporanea dei tre leader arriva in un momento di tensioni geopolitiche, mentre Trump ha mostrato una crescente distanza dagli alleati tradizionali, tra Canada e partner europei della Nato.