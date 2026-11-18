Mercoledì sera il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan hanno organizzato un banchetto di benvenuto per i leader dell’APEC a Shenzhen. Prima di cena, Donald Trump e Vladimir Putin si sono stretti la mano sotto lo sguardo di Xi, in vista dell’incontro a tre previsto per giovedì. Xi e Peng hanno inoltre salutato altri leader dell’APEC, tra cui il primo ministro australiano Anthony Albanese, il primo ministro canadese Mark Carney, il primo ministro giapponese Sanae Takaichi, il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., il presidente indonesiano Prabowo Subianto e il presidente sudcoreano Lee Jae Myung. I leader hanno poi posato per una foto di gruppo e si sono recati alla cena di gala.