“Che io sia favorevole al nuovo stadio di Inter e Milan per competere a livello internazionale è noto, che io sia altrettanto convinto che non bisogna abbattere San Siro, che nel mondo è riconosciuto come uno dei simboli di Milano dopo il Duomo e la Scala è risaputo. Adesso si è riaperto il dibattito perché con l’avvicinarsi delle elezioni litigano all’interno della sinistra”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio la Russa, in un video in cui replica al sindaco di Milano, Beppe Sala, secondo cui sarebbe impossibile tenere vecchio e nuovo stadio. “Solo se vincerà il centrodestra – ha sottolineato La Russa – sarà pacifico che terremo sia il nuovo stadio, sacrosanto, sia San Siro, che può essere assegnato con una gara internazionale a chi vorrà utilizzarlo per mille eventi, non solo sportivi”. “A Parigi due stadi in funzione a quaranta metri uno dall’altro – ha spiegato -, Liverpool a qualche centinaio di metri, Belgrado molto meno di un chilometro, e non parlo del Sud America, dove ce ne sono decine a pochi metri uno dall’altro”. “La mia non è una proposta elettorale, perché la faccio da quattro anni, ma di buon senso”.