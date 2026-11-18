(LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin è intervenuto mercoledì al vertice APEC CEO di Shenzhen, esaltando la capacità dell’economia russa di resistere a una pressione sanzionatoria “senza precedenti”. Secondo Putin, strumenti di dominio economico come sanzioni, dazi e restrizioni alle esportazioni hanno ormai perso gran parte della loro efficacia intimidatoria. Il presidente ha definito le pressioni esterne un forte incentivo per la Russia a rafforzare la propria sovranità tecnologica.