“Rauti è stato un intellettuale di destra, un uomo dell’Msi eletto regolarmente dal popolo e che ha rappresentato una fascia elettorale nelle Istituzioni e penso meriti rispetto. La demonizzazione dell’avversario non è mai un arnese sicuro per chi pensa di conquistare legittimità e credibilità. Ognuno di noi si porta dietro pregi, difetti, limiti e talenti. Pino Rauti si consegna liberamente al giudizio della gente con il suo vissuto e con il suo passato” lo ha detto il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare Nello Musumeci a margine della presentazione del suo libro “Una vita dalla parte “sbagliata” a Roma.”Noi non abbiamo mai fatto il processo ai comunisti che sedevano a Botteghe Oscure con dietro la foto di Lenin e di Stalin” prosegue Musumeci. “Non crediamo che dai post-comunisti si possano accettare lezioni di democrazia. Qualcuno nel 1956 applaudiva i carri armati sovietici in Ungheria e poi ha fatto carriera. Noi siamo rimasti nel silenzio proprio per il rispetto dell’avversario”.