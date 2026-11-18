Il principe William è stato accolto con musica e danze bollywoodiane durante la visita alla Dharma Productions, a Mumbai. Il principe di Galles ha incontrato il regista Karan Johar e gli attori Kareena Kapoor Khan e Saif Ali Khan, nell’ultimo giorno del suo soggiorno di tre giorni in India. William ha assistito a uno spettacolo con musiche e coreografie tratte da ‘Kabhi Khushi Kabhie Gham’, film diretto da Johar nel 2001. La visita ha celebrato i legami culturali tra Regno Unito e India attraverso il cinema. Il viaggio del principe ha incluso anche la cerimonia di consegna dell’Earthshot Prize, organizzata a Mumbai e presentata dallo stesso Karan Johar.