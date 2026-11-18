(LaPresse) A Las Vegas, l’attesa per Grand Theft Auto VI si trasforma in arte. Arman Izadi e il suo team di artisti hanno trasformato la Graffiti Mansion in una gigantesca opera ispirata al celebre videogioco, reinterpretandone atmosfere, colori e ambientazioni. La villa richiama diverse epoche della saga: la facciata è un omaggio a San Andreas, mentre il retro riprende i colori e lo stile di Vice City. Un progetto ambizioso, realizzato in 40 giorni e 40 notti, con giornate di lavoro che hanno raggiunto le 18 ore. La villa vuole così unire vecchi fan e nuove generazioni di giocatori. Ma il progetto non è ancora concluso. Gli artisti stanno preparando 16 missioni interattive, pensate per essere condivise sui social, che i visitatori potranno prenotare e vivere all’interno della proprietà. Prevista anche la possibilità di vedere il proprio nome dipinto sulla villa: l’obiettivo è raggiungere un milione di nomi, con registrazione gratuita e diretta streaming dei lavori.