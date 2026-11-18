“Vi pregherei di non accomunarmi più alla squadretta di Venditti. Perché io non ho mai fatto parte della squadretta di Venditti. Mai”. Lo ha detto Giuseppe Spoto, maresciallo dei carabinieri in pensione, all’uscita dal Palazzo di giustizia di Pavia, dove è stato sentito per circa tre ore e mezza come persona informata sui fatti inerenti alle indagini sul Delitto di Garlasco. Spoto era entrato alle 15 ed è uscito alle 18.30. L’audizione rientra nell’inchiesta della procura di Pavia sui presunti accordi illeciti che, secondo gli inquirenti, avrebbero portato nel 2017 all’archiviazione della prima indagine su Andrea Sempio, nella quale l’ex maresciallo si era occupato delle trascrizioni delle intercettazioni. Davanti ai giornalisti che lo attendevano non ha voluto aggiungere altro sul contenuto dell’audizione. Alla domanda se si sentisse più tranquillo dopo il confronto con i magistrati ha risposto con una frase. “Sono sempre stato tranquillo”, ha concluso.