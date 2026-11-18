È arrivato al Palazzo di Giustizia di Pavia Giuseppe Spoto, maresciallo dei carabinieri in pensione, convocato dalla procura come persona informata sui fatti riguardo il delitto di Garlasco. All’epoca Spoto faceva parte della squadra di polizia giudiziaria in servizio alla procura di Pavia e si occupò delle trascrizioni delle intercettazioni nella prima indagine su Andrea Sempio, archiviata nel 2017. L’audizione rientra nell’inchiesta sui presunti accordi illeciti che, secondo gli inquirenti, avrebbero portato a quell’archiviazione. Questa mattina era stato sentito, sempre come persona informata sui fatti, l’ex avvocato di Sempio, Simone Grassi. In mattinata il difensore di Spoto, l’avvocato Emilio Marco Casali, aveva difeso il lavoro del suo assistito. “Con le risorse che aveva a disposizione Spoto ha fatto dei miracoli”, aveva detto.