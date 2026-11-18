“È stata una pagina buia che ha segnato il parlamento italiano. L’ennesimo atto che dimostra la completa complicità del del governo dinanzi al genocidio del popolo palestinese“. Così Maya Issa, del “Coordinamento No DDL Antisemitismo #NODDL1004”, commentando l’approvazione in parlamento del disegno di legge. “Anche gli interventi che sono stati fatti dai deputati di Fratelli d’Italia, in cui facevano i conti della natalità dinanzi a un genocidio, sono una vera e propria vergogna, perché i palestinesi non sono dei numeri e negare un genocidio davanti a una Gaza che è completamente ridotta a macerie e intere famiglie completamente sterminate è veramente l’ennesima vergogna di questo governo”.

Le fa eco Riccardo Noury, portavoce italiano di Amnesty International: “È stata una giornata nera per la libertà di espressione, quindi il vulnus, l’attacco è esattamente a questo diritto fondamentale che è quello di esprimere le proprie opinioni. Questa legge, da ieri, applica un’etichetta a delle persone per il mero fatto di fare attività di ricerca sulle violazioni dei diritti umani, di fare indagini, inchieste giornalistiche, di fare attività accademica, di esprimere solidarietà nei confronti della popolazione palestinese”. “Non è antisemitismo, è critica legittima allo Stato di Israele, alle sue politiche, ai suoi leader”, sottolinea Noury.