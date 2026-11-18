“Da qui lancio una moratoria: si fermino le autorizzazioni per il rilascio e la realizzazione dei data center fino a quando non sapremo qual è il fabbisogno” dell’Italia. Lo annuncia a LaPresse Angelo Bonelli, attualmente ad Antalya, in Turchia, per partecipare alla Cop 31. Il tema dei data center è uno di quelli centrali nelle discussioni in corso alla conferenza delle Nazioni Unite 2026 sui cambiamenti climatici. Come ricorda il leader di AVS, infatti, “quattro data center rischiano di poter consumare acqua quanto una città di 300.000 abitanti” e questo “non ce lo possiamo permettere”.

In Italia, denuncia Bonelli, Giorgia Meloni “l’anno scorso, con il decreto bollette, ha previsto una norma, l’articolo 8, che consente un procedimento unico accelerato per realizzare i data center”. “Non possiamo essere alla mercé di chi vuole continuare ad arricchirsi con l’intelligenza artificiale senza regole”, denuncia. La strada indicata dal portavoce di Europa Verde è ancora una volta quelli di “puntare sulle rinnovabili”. Una soluzione osteggiata, secondo Bonelli, da “grandi interessi economici legati al petrolio che vogliono fermare la transizione ecologica”, anche all’interno della stessa Cop 31 dove, denuncia il leader di AVS, “il nostro governo non c’è”.

“Meloni è impegnata a investire nelle armi, nel gas e non nelle rinnovabili”, afferma Bonelli, che poi si rivolge direttamente alla premier italiana: “come mai hai previsto un’accelerazione, una procedura accelerata per i data center e per le rinnovabili non le hai previste?”.