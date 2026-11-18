Un incontro raro, nella foresta amazzonica brasiliana, riaccende le preoccupazioni per la sicurezza di una popolazione indigena che vive in isolamento. Circa 20 membri degli Awa sono stati avvistati lunedì mentre si avvicinavano a un posto di controllo governativo e al villaggio Guajajara di Tawari, nel territorio indigeno di Arariboia, nello Stato di Maranhão. Le immagini, diffuse da Survival International, mostrano adulti e bambini tra la vegetazione, alcuni con archi e frecce, copricapi piumati e collane. Secondo l’organizzazione, il gruppo si sarebbe avvicinato a una squadra governativa, avrebbe chiesto delle patate dolci e sarebbe poi tornato nella foresta. Le ragioni dell’incontro restano ancora da chiarire.

La vicenda preoccupa soprattutto per i rischi sanitari e per le minacce che incombono sul loro habitat, tra disboscamento illegale, caccia e intrusioni. I popoli che vivono isolati, infatti, sono particolarmente vulnerabili alle malattie infettive, a causa della limitata esposizione agli agenti patogeni comuni. Le autorità brasiliane hanno attivato un coordinamento d’emergenza. Sul posto sono presenti personale della Funai, l’agenzia federale per gli affari indigeni, e operatori sanitari. L’obiettivo è monitorare la situazione e prevenire eventuali rischi, senza favorire il contatto. Secondo Survival International, circa 100 Awa vivrebbero ancora in isolamento, anche se la stima non corrisponde necessariamente alla consistenza attuale della popolazione. Il governo ribadisce il diritto della comunità a rimanere isolata e a decidere autonomamente se e quando entrare in contatto con il mondo esterno. Un incontro, sottolineano le autorità, non significa necessariamente aver abbandonato l’isolamento.