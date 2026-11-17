(LaPresse) Sette persone sarebbero rimaste ferite in un presunto attacco aereo saudita contro una fabbrica di tessuti e calzature a Sanaa, capitale dello Yemen controllata dai ribelli Houthi. A riferirlo sono stati i funzionari del Ministero della Salute locale, senza tuttavia fornire prove a sostegno della ricostruzione. Secondo Anees al-Asbahi, portavoce del ministero controllato dagli Houthi, il raid avrebbe colpito uno stabilimento di calzature appartenente alla Fondazione per gli Orfani, nella zona meridionale della capitale. L’emittente televisiva al-Massirah, vicina ai ribelli, ha trasmesso immagini della struttura, sostenendo che fosse stata completamente distrutta. Le informazioni sull’attacco e sull’entità dei danni non sono state tuttavia verificate in modo indipendente dall’Associated Press. L’episodio si inserisce nel quadro della ripresa delle ostilità tra i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, e l’Arabia Saudita. I combattimenti sono ripresi a luglio, interrompendo di fatto la tregua del 2022 che aveva contribuito a ridurre significativamente gli scontri nella guerra civile yemenita.