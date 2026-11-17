(LaPresse) Il principe William e la principessa Kate sono stati protagonisti di un’insolita esperienza durante la loro visita a Mumbai, in India: la coppia reale si è messa alla guida di un risciò elettrico, un mezzo simbolo della mobilità sostenibile. Nel corso della visita, i principi del Galles hanno incontrato i finalisti della sesta edizione dell’Earthshot Prize, il premio dedicato a progetti e soluzioni innovative per affrontare le principali sfide ambientali. La giornata ha unito impegni istituzionali ed esperienze locali, con l’obiettivo di valorizzare le iniziative e le persone impegnate nella costruzione di un futuro più sostenibile. Al termine dell’incontro, William e Kate hanno salutato i finalisti e posato con loro per una foto di gruppo.