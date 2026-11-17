(LaPresse) Negli Stati Uniti un problema tecnico nei sistemi di JPMorgan Chase ha provocato disservizi nei servizi bancari online, impedendo a migliaia di clienti di accedere ai propri conti e causando difficoltà anche nelle transazioni attraverso il servizio di trasferimento di denaro Zelle. La banca statunitense ha precisato che il guasto è stato causato da un bug software in un sistema hardware locale, escluvdendo categoricamente l’ipotesi di un attacco informatico. Secondo il portavoce Joe Evangelisti, si è trattato di un problema circoscritto a Chase, che ha lavorato per ripristinare la normale operatività. I disagi hanno coinvolto principalmente i clienti di Chase e gli utenti di altri istituti bancari che dovevano effettuare transazioni con la banca. Tra questi figurano Bank of America e Citigroup, che tuttavia non hanno registrato malfunzionamenti nei propri servizi. Durante l’interruzione, alcuni clienti hanno ricevuto un messaggio che segnalava l’indisponibilità temporanea di alcuni servizi e invitava a riprovare più tardi. Il guasto arriva dopo una settimana caratterizzata da altri importanti disservizi tecnologici negli Stati Uniti: giovedì un’interruzione dei servizi Microsoft ha coinvolto piattaforme come Outlook, Teams e Copilot, mentre venerdì un problema al sistema nazionale di controllo del traffico aereo ha costretto a terra tutti i voli statunitensi per diverse ore, con ripercussioni anche nel fine settimana.