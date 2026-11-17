(LaPresse) “Signor Presidente, a nome dei membri del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del corpo docente, del personale tecnico-amministrativo, della comunità studentesca, Le rivolgo l’espressione della nostra più profonda stima e sincera gratitudine per essere con noi. Interpretiamo la Sua presenza come un gesto di fiducia nella solidità del legame che storicamente unisce il nostro Ateneo e la Repubblica. In Lei vediamo tutto il nostro Paese, che oggi più che mai necessita di lavorare per la valorizzazione delle nuove generazioni e per la realizzazione degli ideali repubblicani di tutela della dignità della persona, di libertà e di pace. Ideali che ci impegniamo a tradurre in azioni concrete, raccogliendo così il Suo invito autorevole e incisivo a custodirli per il bene della democrazia”. Lo ha detto la rettrice dell’Università Cattolica, Elena Beccalli, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico, nell’aula magna dell’ateneo, a cui partecipa il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.