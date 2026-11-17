(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è detto disponibile a incontrare separatamente il leader russo Vladimir Putin in Cina, qualora se ne presentasse l’occasione, a margine del vertice dei leader economici dell’Asia-Pacifico (Apec), in programma a Shenzhen il 19 novembre. “Non lo so, ma lo incontrerei. Se ci fosse l’opportunità, lo farei”, ha dichiarato Trump ai giornalisti nelle Filippine. I due presidenti dovrebbero partecipare al vertice insieme al leader cinese Xi Jinping. Trump ha parlato mentre era sul palco insieme al primo ministro indiano Narendra Modi, alla premier giapponese Sanae Takaichi e al primo ministro australiano Anthony Albanese.

Manila è la prima tappa di Trump in un viaggio di tre giorni che lo porterà successivamente in Cina per storici colloqui trilaterali sul nucleare con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin e, secondo Trump, potenzialmente per un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un.