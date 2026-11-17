(LaPresse) Circa 2.800 militari provenienti da 11 Paesi hanno partecipato in Polonia all’esercitazione multinazionale «Koalicja», una prova di prontezza operativa in vista di un’eventuale missione europea in Ucraina dopo la fine delle ostilità con la Russia. L’esercitazione, guidata da Francia e Regno Unito e svolta in una località non resa pubblica, ha l’obiettivo di verificare la rapidità di dispiegamento delle forze e la capacità di coordinare le operazioni. Si tratta della prima prova militare della Forza Multinazionale per l’Ucraina (MNF-U), sostenuta dai due Paesi nell’ambito della Coalizione dei Volenterosi, che riunisce 37 nazioni a sostegno di Kiev. Alla manovra hanno partecipato militari di Belgio, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito, mentre la Turchia ha preso parte da Istanbul. In caso di cessate il fuoco, la missione potrebbe contribuire alla ricostruzione e al rafforzamento delle forze armate ucraine, offrire garanzie di sicurezza per favorire la riapertura dello spazio aereo e sostenere le operazioni di sminamento nel Mar Nero. La forza non sarebbe parte della NATO, né una missione di peacekeeping o di monitoraggio del cessate il fuoco. Non avrebbe compiti offensivi, ma punterebbe a rafforzare la capacità dell’Ucraina di scoraggiare future aggressioni russe. Il suo eventuale dispiegamento avverrebbe esclusivamente dopo la cessazione delle ostilità. Restano tuttavia numerose incognite: dai negoziati di pace in stallo alle incertezze sul sostegno degli Stati Uniti, fino alle questioni politiche interne ai Paesi coinvolti, in particolare in Francia, dove il prossimo anno sono previste le elezioni presidenziali. Secondo alcuni esperti, inoltre, la missione potrebbe non concretizzarsi mai. Intanto, Parigi continua a sostenere militarmente Kiev, anche attraverso l’addestramento e l’equipaggiamento di una brigata di soldati ucraini destinata al fronte.