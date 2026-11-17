(LaPresse) Un attacco ucraino con droni e missili ha colpito il ponte di Kerch, il collegamento ferroviario e stradale strategico che unisce la Russia alla Crimea, penisola annessa da Mosca nel 2014. A darne notizia è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha definito l’operazione “senza precedenti”. Secondo Zelensky, l’attacco è stato preparato per diverse settimane. Le forze ucraine avrebbero progressivamente indebolito le difese aeree russe prima di colpire il ponte durante la notte con missili e droni. L’infrastruttura rappresenta un collegamento fondamentale per il trasporto di rifornimenti militari e civili dalla Russia alla Crimea e per il sostegno alle truppe russe impegnate al fronte. Il ponte ha inoltre un forte valore simbolico per Mosca, essendo considerato uno dei principali segni dell’annessione della penisola nel 2014. Il presidente ucraino non ha fornito dettagli sull’entità dei danni. Secondo alcune ricostruzioni non confermate dai media, una delle due arcate del ponte sarebbe stata gravemente danneggiata e una campata potrebbe essere crollata. Il governatore della Crimea nominato dalla Russia, Sergei Aksyonov, ha confermato l’interruzione del traffico sul ponte, invitando la popolazione a non dirigersi verso l’infrastruttura, senza però precisare l’entità dei danni.