(LaPresse) Fasci luminosi laser puntati per gioco contro gli elicotteri dei vigili del fuoco di Trento impegnati in operazioni notturne. Quattro gli episodi accertati che hanno messo a rischio gli equipaggi in quanto le luci laser possono abbagliare il pilota e mettere fuori uso i visori notturni di cui sono dotati i tecnici anche sanitari a bordo. “Si tratta di gesti che mettono a rischio l’intero equipaggio e la buona riuscita delle operazioni, comportando inoltre gravi conseguenze penali per chi li compie – sottolinea il Nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco -. Colpire un elicottero con un raggio laser durante le operazioni notturne non è una bravata. L’esposizione al fascio luminoso può provocare disturbi alla vista e, nei casi più gravi, danni oculari. Il rischio riguarda tutto l’equipaggio, non soltanto i piloti: a bordo possono esserci anche medici, infermieri e operatori del Soccorso alpino e speleologico. Un ulteriore pericolo riguarda i visori notturni utilizzati dai piloti e dal tecnico verricellista: strumenti che amplificano la luce disponibile e che possono subire danni anche gravi se colpiti da un raggio laser. “Questi comportamenti possono avere pesanti strascichi di natura penale”, avverte Luca Valenza, Safety manager Nucleo elicotteri. “In base alle circostanze e agli accertamenti delle autorità competenti, possono essere contestati reati legati all’interruzione di pubblico servizio, attentato alla sicurezza dei trasporti, disastro aviatorio e danneggiamento seguito da naufragio“. Da qui l’appello alla popolazione: “Non puntare mai laser verso gli elicotteri e segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali comportamenti sospetti o episodi a cui si assiste. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire il ripetersi di situazioni potenzialmente molto pericolose”.