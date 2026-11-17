(LaPresse) I nuovi deputati della Lista degli Studenti hanno fatto il loro ingresso nell’Assemblea Nazionale serba, a Belgrado, accolti da applausi e slogan di sostegno da parte della popolazione. Il movimento, guidato dai giovani, ha conquistato una vittoria storica alle elezioni parlamentari anticipate del 25 ottobre, ponendo fine al lungo dominio del Partito Progressista Serbo dell’ex presidente Aleksandar Vučić. La Lista degli Studenti ha ottenuto 140 seggi su 250, al termine di una campagna sostenuta dalle proteste contro la corruzione che hanno attraversato il Paese negli ultimi due anni. Tra i nuovi parlamentari figurano soprattutto professori, insegnanti ed esperti di diversi settori, molti dei quali senza precedenti esperienze politiche. La sfida ora è trasformare le promesse elettorali in riforme concrete. Il movimento punta a rafforzare la democrazia e lo Stato di diritto, contrastare la corruzione e il clientelismo e riformare le istituzioni pubbliche, i servizi di sicurezza e le aziende statali. Nella prima seduta parlamentare sono previste le elezioni del presidente dell’Assemblea, dei vicepresidenti e dei componenti degli organi parlamentari. Entro 90 giorni dovrà inoltre essere formato un nuovo governo. Vučić dovrebbe entrare in Parlamento come uno dei 103 deputati del suo partito, portando tra i banchi dell’opposizione una forza politica con una lunga esperienza di governo. La nuova maggioranza dovrà affrontare importanti ostacoli istituzionali e politici. Nel frattempo, il movimento ha avviato contatti internazionali con rappresentanti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e della Russia. La Serbia continua infatti a puntare all’adesione all’UE, pur mantenendo stretti rapporti con Mosca, da cui dipende per le forniture energetiche, e legami economici e politici con Pechino. La vittoria degli studenti segna una svolta nella politica serba, ma la vera sfida sarà trasformare il risultato elettorale in riforme durature.