(LaPresse) È stato arrestato a Ibiza, in Spagna, un romano di 26 anni accusato di aver sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro un vigilante all’interno del parcheggio SABA di Villa Borghese, a Roma, alla fine di aprile 2025. L’uomo, che si era rifugiato all’estero subito dopo l’episodio, è stato rintracciato dalla Guardia Civil grazie alla collaborazione tra le autorità spagnole e italiane, dando esecuzione a un mandato di arresto europeo. Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile di Roma, coordinata dalla Procura, il giovane era entrato nel parcheggio a bordo di uno scooter rubato, eludendo le procedure di accesso. Intercettato dagli addetti alla vigilanza, aveva avuto un alterco con loro, al termine del quale aveva estratto una pistola ed esploso diversi colpi nella direzione di uno degli operatori, nonostante i tentativi di dissuaderlo da parte di una terza persona. Dopo aver abbandonato lo scooter, l’uomo si era allontanato a bordo di un’auto a noleggio, messa a disposizione da un complice, successivamente indagato per favoreggiamento personale. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze hanno consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare il presunto responsabile. Nei confronti del 26enne il giudice per le indagini preliminari aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura di Roma. Nella tarda serata del 10 novembre, l’uomo è stato trasferito in Italia e scortato all’aeroporto di Fiumicino, prima di essere condotto in una struttura detentiva della Capitale. Le accuse contestate sono tentato omicidio, ricettazione e porto abusivo di armi.