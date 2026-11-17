(LaPresse) L’annuncio del nuovo James Bond conquista le prime pagine dei giornali britannici. Dopo anni di indiscrezioni e speculazioni, lunedì Robert Pattinson è stato presentato come il settimo attore a interpretare l’iconico agente segreto 007, raccogliendo l’eredità di Daniel Craig. La notizia ha sorpreso il pubblico e i media del Regno Unito, come testimoniano i titoli ironici apparsi sulle edizioni in edicola: da “Il nome è Patz… R-Patz” a “Non la stavamo aspettando, signor Bond”. L’attore, 40 anni, sarà il primo nuovo interprete di James Bond nell’era di Amazon MGM, dopo l’acquisizione della storica saga cinematografica. La scelta arriva al termine della pausa più lunga nella storia del franchise, a cinque anni dall’uscita di No Time to Die (2021), ultimo film con Daniel Craig, conclusosi con la morte del protagonista per la prima volta nei 64 anni della saga. James Bond si prepara ora a tornare sul grande schermo con il 26° capitolo della serie, diretto da Denis Villeneuve.