(LaPresse) Scontro tra due treni passeggeri a Praga, nella Repubblica Ceca. L’incidente, avvenuto intorno alle 7 sul ponte ferroviario sopra via Seifertova, nel quartiere di Praga 3, ha provocato 46 feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Secondo i soccorritori, i due convogli procedevano a bassa velocità al momento dell’impatto. La maggior parte dei passeggeri ha riportato lesioni lievi, mentre i feriti più gravi sono stati trasportati in diversi ospedali della capitale, per evitare di sovraccaricare una singola struttura. Sul posto sono intervenute dieci ambulanze, quattro équipe mediche, un mezzo specializzato per l’evacuazione, oltre a vigili del fuoco e forze di polizia. Le cause della collisione sono ancora in fase di accertamento. L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione ferroviaria, con la sospensione dei collegamenti tra la stazione centrale e quelle di Vysocany e Liben e ripercussioni anche sui servizi verso Praha-Holešovice. Il traffico ferroviario dalla stazione centrale è stato successivamente ripristinato solo in parte, mentre il ritorno alla normalità è previsto nelle prossime ore.