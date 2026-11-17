Papa Leone XIV ha tenuto la tradizionale conferenza stampa di ritorno dal suo viaggio apostolico in Sud America. “Sotto molti aspetti sono un gringo. Un nordamericano. Prima del conclave, su una rivista era apparso un articolo in cui si diceva: ‘Il meno americano tra gli americani è Prevost’. Credo che, tra le altre cose, quando parlo sia diretto. Dico le cose come stanno“, ha detto il Pontefice a bordo dell’aereo che lo riporta in Vaticano. Il Santo Padre, poi, ha parlato anche delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, concluse con una vittoria netta dei Democratici. “Vorrei vedere una maggiore capacità di dialogo, di costruire ponti, di riconciliazione, meno litigi, meno guerre, meno divisioni. Sono consapevole che anche questo è un sogno, ma so che è possibile e quindi vedremo. Non faccio commenti politici, promuovo la dottrina sociale della Chiesa con la speranza che qualcuno ascolti. Cerchiamo di promuovere il dialogo e questa capacità di ascoltare sempre”, ha affermato Prevost.