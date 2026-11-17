(LaPresse) Papa Leone XIV ha lasciato il Perù, facendo ritorno a Roma dopo quasi una settimana trascorsa nel Paese e al termine di un tour sudamericano di 12 giorni che lo ha portato anche in Uruguay e Argentina. Il Pontefice è partito dalla base aerea di Callao, dove è stato salutato dal primo ministro Luis Galarreta e dal ministro degli Esteri Carlos Espá. Prima di salire a bordo dell’aereo, ha rivolto un ultimo saluto alla folla presente, accompagnato dai vescovi che lo hanno seguito durante il viaggio. La visita in Perù ha rappresentato una tappa particolarmente significativa per Leone XIV, nato negli Stati Uniti con il nome di Robert Prevost, ma profondamente legato al Paese, dove arrivò nel 1985 come missionario agostiniano. Qui ha vissuto per quasi vent’anni, è stato vescovo di Chiclayo e ha ottenuto la cittadinanza peruviana. Per molti fedeli, il suo ritorno ha avuto il significato di un ritorno a casa. Nel corso della permanenza, iniziata l’11 novembre, il Papa ha visitato diverse località, tra cui Chiclayo, Cusco, Pucallpa e Lima. Tra i momenti più significativi, la visita al santuario di Mogrovejo, nella città di Zaña, nella diocesi di Chiclayo. Leone XIV ha raccontato di essersi recato proprio in quel luogo per pregare la notte precedente alla sua ordinazione episcopale, in segno della profonda devozione verso il santo morto lì durante una visita missionaria. Il viaggio sudamericano, iniziato il 6 novembre in Uruguay e proseguito in Argentina, ha rappresentato una prova importante anche sul piano fisico. La trasferta era stata inizialmente messa in dubbio dopo l’intervento chirurgico a cui il Pontefice si era sottoposto a Roma il 13 ottobre per un tumore ai polmoni. Leone XIV, tuttavia, aveva rassicurato tutti fin dall’inizio, dichiarando di non avere dubbi sulla propria capacità di affrontare il viaggio.