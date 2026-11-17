(LaPresse) I giovani “sono otri nuovi, eminenza, come lei ha detto, sono chiamati non a vivere nel mondo così com’è oggi, perché il mondo può essere cambiato, appunto, come lei ha ricordato, può essere cambiato e possono cambiarlo e migliorarlo i giovani, è loro questo compito. Sempre, costantemente questo compito è stato rimesso alla ‘generazione che sale‘, per usare il titolo di un libro di un suo predecessore a Bologna, il cardinale Lercaro. Questa ‘generazione che sale’ è protagonista con evidenza, e merita fiducia e merita questa trasmissione che viene fatta in questo ateneo come negli altri. Con le scuole e le università sono chiamate a un compito straordinariamente importante, come sempre, particolarmente prezioso in questa stagione colma di novità, anche di grande fascino, ma anche di grande incertezza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. “Ed è il compito di ampliare, accrescere e trasmettere la cultura, la scienza, visione del futuro da affidare ai giovani, affinché sia realizzata. È quello che in realtà diceva poco fa, così mi è parso, l’Arcivescovo di Milano, con il compito di costruire la società del domani. In questo compito le nostre università sono tutte chiamate e assolvono un compito prezioso”, ha aggiunto.