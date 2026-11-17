(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è arrivato a Manila, nelle Filippine, per partecipare al Vertice dell’Asia orientale (EAS), organizzato in concomitanza con il summit dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). Lavrov è stato accolto con una banda d’onore e ha salutato i funzionari presenti. Al vertice prenderanno parte i Paesi membri dell’ASEAN e i partner internazionali, tra cui Cina, Russia, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, India, Australia e Nuova Zelanda. Al centro degli incontri ci saranno gli equilibri geopolitici nell’area Asia-Pacifico e il mantenimento della pace e della sicurezza nella regione. In agenda anche temi economici, energetici e sanitari. Il vertice dell’ASEAN si svolge nelle Filippine sotto la presidenza di Ferdinand Marcos Jr.