(LaPresse) I primi 100 anni del gruppo Sol “sono importanti perché dimostrano come un’azienda può nascere in qualsiasi momento. Quando nasce piccola, a volte si trova anche a competere con dei giganti – come è stato nel nostro caso – ma con la tenacia e guardando lontano può crescere fino a diventare una media azienda, poi una grande azienda, può internazionalizzarsi, può diversificare e oggi la Sol è la quarta azienda chimica in Italia ed è l’ottava azienda del suo settore nel mondo con oltre 8.500 collaboratori in 34 paesi. Questa è l’importanza per noi di celebrare 100 anni”. Lo ha detto Aldo Fumagalli Romario, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sol, a margine della presentazione di ‘Sol l’impresa che respira‘, un’opera in due volumi edita da Franco Angeli che ripercorre la storia del gruppo, al Teatro alla Scala di Milano. “L’opera che abbiamo voluto fare vuole da è un giusto tributo a chi ci ha preceduto, ai due nonni, Annoni e Fumagalli che l’hanno fondata, alla seconda generazione e a tutti i manager, i collaboratori che hanno con loro lavorato per crearla”, ha spiegato. “Pensiamo che un libro scritto da due grandi storici di impresa e con l’editore Franco Angeli”, ha osservato ancora, “possa essere d’aiuto a insegnare a tanti giovani studenti, ma anche a dare utili consigli a imprenditori che magari in Italia oggi sono alle prese con la successione, ad esempio”. Quindi un libro che sia “più utile che celebrativo”.