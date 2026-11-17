(LaPresse) Migliaia di persone sono attese in tutta la Francia per nuove manifestazioni a sostegno di salari più alti e maggiori aiuti contro l’aumento del costo della vita. La mobilitazione punta a mantenere alta la pressione sul governo, dopo le proteste di massa della scorsa settimana. A Parigi, studenti delle scuole superiori e sindacalisti hanno bloccato l’ingresso di un istituto scolastico, mentre le forze di polizia antisommossa sono state dispiegate intorno all’edificio. I sindacati dei trasporti ritengono insufficienti le misure annunciate dal governo e chiedono interventi strutturali a sostegno di lavoratori, pensionati e studenti. Per sostenere la protesta, numerosi dipendenti stanno partecipando agli scioperi rinunciando a una parte del proprio stipendio. Il movimento è nato a settembre, inizialmente per denunciare la carenza di personale in un liceo a sud-est di Parigi, ma si è progressivamente esteso a livello nazionale, coinvolgendo diversi settori della società. Tra le principali rivendicazioni figurano salari più adeguati, pensioni migliori e misure concrete per contrastare il caro vita.