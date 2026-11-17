(LaPresse) Circa 1.500 manifestanti di sinistra sono scesi in piazza nel centro di Manila, nelle Filippine, per protestare contro la visita del presidente statunitense Donald Trump, atteso nel Paese per partecipare a un vertice internazionale con diversi leader asiatici e occidentali. I manifestanti hanno sventolato bandiere rosse e mostrato uno striscione con la scritta «Resistete alla guerra e al saccheggio degli Stati Uniti!», contestando la politica americana e la presenza del presidente. Nelle vicinanze sono state schierate squadre di polizia antisommossa, equipaggiate con scudi e manganelli, per garantire l’ordine pubblico. Durante la protesta è stato inoltre criticato il previsto incontro a Shenzhen, in Cina, tra Trump, il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin, definito dai manifestanti un vertice tra «rivali imperialisti». Manila rappresenta la prima tappa di un viaggio di tre giorni del presidente americano, che proseguirà in Cina per colloqui trilaterali sul nucleare con Xi Jinping e Putin. Trump ha inoltre ipotizzato la possibilità di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong Un.