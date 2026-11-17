(LaPresse) A margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato la lettera al Corriere della Sera con cui il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiarito le parole pronunciate venerdì. “Io l’ho letta la lettera. Mi sembra la classica situazione in cui bisogna dire che è peggio la toppa del buco. Ha detto delle cose gravissime”, ha detto Sala. Il sindaco ha guardato anche alle elezioni. “Rimane il fatto che l’anno prossimo si va a votare. Penso che queste dichiarazioni di principio contrarie ai principi democratici facciano riflettere gli italiani. Ovviamente io ci spero per la mia parte politica e vedremo quello che succederà”, ha concluso il primo cittadino.