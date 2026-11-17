Il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, in occasione della presentazione del suo libro a Roma, racconta del problema di balbuzie avuto negli anni dell’infanzia. “So che vi potreste sorprendere, lo dico soprattutto ai giovani che stanno qui. Vi parla uno che per togliermi adesso il microfono, dovete chiamare i carabinieri. Però in realtà c’è stata questa vicenda della mia infanzia, i miei stessi genitori si preoccupavano tanto, mi portavano da vari specialisti perché questa balbuzie non andava via”, ha detto il leader pentastellato. “Poi, per fortuna, nel corso dei primi anni, già delle elementari, sparì. Ancora oggi non sono capace bene di pronunciare bene le sillabe. Questo mi ha fatto molto soffrire”, ha aggiunto. “Durante gli anni del liceo, pensate, non sono mai riuscito ad intervenire a un’assemblea di istituto”. “Per cercare di esercitarmi, avevo capito che l’unica possibilità era parlare più volte a fare brutte figure e poi cercare di sciogliermi. Cosa facevo? Quando andavamo in qualche luogo di villeggiatura da parenti, dove nessuno mi conosceva, quando andavo a sentir la messa, andavo prima in sagrestia chiedendo di far la prima, seconda lettura. E quindi ho fatto certe figure incredibili perché mi mancava il fiato, arrossivo, mi si strozzava la saliva, però nessuno mi riconosceva e quindi pian piano ci sono riuscito”.