(LaPresse) Operazione antidroga a Catania, dove la Polizia di Stato, su disposizione della Procura distrettuale, sta eseguendo un’ordinanza cautelare nei confronti di nove persone: otto sono state destinate al carcere e una agli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti appartenenti a due distinte organizzazioni criminali dedite al traffico di ingenti quantitativi di cocaina, con canali di approvvigionamento dalla Calabria. Altre otto persone saranno sottoposte a interrogatorio preventivo. Nel corso dell’operazione è stato disposto anche il sequestro preventivo di una villa di lusso con piscina, situata nel quartiere San Giovanni Galermo e riconducibile, secondo gli investigatori, al presunto capo di uno dei gruppi criminali. Tra le persone coinvolte nella rete di spaccio figuravano anche giovanissimi, impiegati nella vendita e nelle consegne a domicilio della droga. Tra questi un minorenne, per il quale è stata disposta la misura del collocamento in un Istituto penale per i minorenni, su richiesta della Procura minorile.