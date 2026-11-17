(LaPresse) “Le università, e in particolare questo Ateneo, hanno oggi anche un compito specifico e insostituibile: educare alla resistenza contro la normalizzazione della guerra, che trova leader mondiali, personalità pubbliche, cosiddetti esperti, operatori dell’informazione pronti a giustificare o addirittura esaltare la guerra, o semplicemente ne parlano come ineluttabile e senza scandalo”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, all’inaugurazione dell’anno accademico 2026-2027 dell’Università Cattolica, nell’aula magna dell’ateneo, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per Zuppi la pace va costruita. “La pace non è soltanto un tema da studiare, ma una cultura da costruire attraverso le relazioni, il confronto delle idee, il riconoscimento dell’altro, la capacità di affrontare i conflitti senza ricorrere alla violenza, componendoli come deve essere con il dialogo e il diritto”, ha spiegato. Il cardinale ha poi citato Giuseppe Lazzati, che è stato rettore della Cattolica. “La resistenza continua, e non per pochi ma per tutti, quale che sia il settore e il livello nei quali si opera. Continua nel rifiuto della violenza, nella volontà di confronto, leale e aperto, con il coraggio della verità e la pazienza del mutuo rispetto”, ha concluso.