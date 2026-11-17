“Le persone curano le persone. E l’intelligenza artificiale?”. È la domanda al centro della 61esima Giornata Salvatore Maugeri, dedicata a una tecnologia che può aprire nuove frontiere nella cura dei pazienti, ma che non potrà sostituire medici, infermieri e ricercatori, soprattutto nel rapporto umano con chi soffre. Ne hanno parlato padre Antonio Spadaro e Giuseppe Remuzzi nelle loro lectio magistralis, poi la tavola rotonda con monsignor Renzo Pegoraro, Fosca Giannotti e Massimo Chiriatti e, in chiusura, il dialogo tra la scienziata Amalia Ercoli Finzi e la saggista Elvina Finzi. Dal palco, Luca Damiani, presidente esecutivo di ICS Maugeri S.p.A. SB e di Fondazione Salvatore Maugeri, lancia un appello alla politica: dare alle aziende sanitari le stesse tutele riservate alle aziende energivore, perché il caro energia pesa sui bilanci e quindi sui servizi ai cittadini. Chiede anche di investire di più sulla cybersicurezza, contro attacchi informatici che mettono a rischio anche i pazienti.