A Milano, in Piazza della Scala, è stato inaugurato HOMES, il progetto artistico e relazionale che l’artista Yuval Avital ha realizzato insieme a Fondazione Progetto Arca (visitabile dal 17 al 24 novembre). “Sono partito dall’idea della casa come centro identitario”, ha affermato Avital. “Da quella riflessione ho condotto decine di conversazioni con ospiti e membri della comunità Progetto Arca per trovare le case interiori, del passato, del futuro. L’idea di casa, un luogo che in realtà ci è comune. Noi ci incontriamo nelle nostre case interiori. L’idea dell’infanzia, gli odori, il piatto della nonna, i nostri sogni e la nostra necessità di avere dignità, rispetto e un luogo in cui possiamo chiuderci per poi ripartire”, ha aggiunto.

“Dieci anni fa si parlava pochissimo di casa. Oggi invece è sulle prime pagine dei giornali e purtroppo sarà un’escalation”, ha detto Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca. “Da anni ci stiamo impegnando per far uscire le persone dall’indigenza, dando lavoro e casa, i due binari fondamentali per il riscatto”.

“E’ un progetto di grande valore artistico, culturale e sociale. Ci ricorda quello che stiamo vivendo, in un periodo storico oggettivamente molto difficile”, ha aggiunto il sindaco di Milano Giuseppe Sala.