Von der Leyen: "C'è un nuovo slancio all'allargamento dell'UE"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la commissaria all’Allargamento dell’UE Marta Kos hanno chiesto un nuovo slancio nel processo di allargamento dell’Unione europea, descrivendolo come sempre più importante alla luce delle crescenti sfide geopolitiche alla sicurezza e all’unità dell’Europa.

Parlando delle prospettive di allargamento, von der Leyen ha affermato che l’Europa si trova ad affrontare “un altro momento cruciale”, in cui la sua “forza e indipendenza” sono messe alla prova. Ha sottolineato che l’Ue ha bisogno “del coraggio e della lungimiranza necessari per costruire un’Unione più ampia”, sostenendo che, per la prima volta da molti anni, esiste una prospettiva concreta di un ulteriore allargamento.

Von der Leyen ha citato il Montenegro, che secondo lei si sta avvicinando al traguardo dei negoziati di adesione, e l’Albania, che sta compiendo “progressi impressionanti”. Ha inoltre messo in evidenza i percorsi europei dell’Ucraina e della Moldavia, nonché i passi compiuti dai paesi dei Balcani occidentali verso l’adesione all’Ue.

“C’è un nuovo slancio”, ha affermato, aggiungendo che ciò offre l’opportunità di unire i popoli d’Europa e di costruire un’Unione in cui un numero maggiore di europei possa vivere in libertà.