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lunedì 16 novembre 2026

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Vertice ASEAN, proteste contro l'arrivo di Donald Trump a Manila

LaPresse
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Centinaia di persone sono scese in strada a Manila, capitale delle Filippine, per protestare contro l’arrivo di Donald Trump al vertice dell’ASEAN, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.
Migliaia di agenti di polizia sono stati dispiegati intorno alla sede del vertice; sono stati avvistati anche agenti della polizia antisommossa mentre effettuavano esercitazioni nei pressi dell’hotel dove dovrebbe soggiornare il presidente degli Stati Uniti.