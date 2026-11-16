Vertice ASEAN, proteste contro l'arrivo di Donald Trump a Manila

Centinaia di persone sono scese in strada a Manila, capitale delle Filippine, per protestare contro l’arrivo di Donald Trump al vertice dell’ASEAN, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.
Migliaia di agenti di polizia sono stati dispiegati intorno alla sede del vertice; sono stati avvistati anche agenti della polizia antisommossa mentre effettuavano esercitazioni nei pressi dell’hotel dove dovrebbe soggiornare il presidente degli Stati Uniti.
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Centinaia di persone sono scese in strada a Manila, capitale delle Filippine, per protestare contro l’arrivo di Donald Trump al vertice dell’ASEAN, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.