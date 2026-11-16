Roma, 27 arresti per droga: sequestrata oltre una tonnellata di stupefacenti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 18 persone gravemente indiziate, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della transnazionalità, e all’autoriciclaggio dei capitali illeciti. L’operazione riguarda complessivamente 27 persone, di cui 9 già arrestate in flagranza di reato nel corso delle indagini. Il provvedimento costituisce l’epilogo delle indagini condotte dagli specialisti della Sezione Grandi Operazioni Antidroga (G.O.A.) del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, che hanno consentito di delineare l’operatività, almeno tra il 2022 e il 2024, di tre distinte organizzazioni criminali dedite al traffico internazionale di hashish, marijuana e cocaina che alimentava principalmente il mercato della Capitale e del litorale pontino. Sequestrati inoltre oltre 1.135 chilogrammi di droga (tra cocaina, hashish e marijuana), che avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali profitti stimabili in oltre 38 milioni di euro.