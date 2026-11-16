Papa Leone XIV in elicottero tra due piloti: le immagini dell'Aeronautica peruviana

L’aeronautica militare del Perù ha diffuso un video che immortala Papa Leone XIV mentre sale a bordo di un elicottero durante i suoi voli nelle comunità andine. Il pontefice si è seduto tra i due militare al comando del velivolo, un Mi-17 messo a disposizione di Prevost per il suo programma in Perù al fine di velocizzare i suoi spostamenti attraverso le remote comunità andine.
Le immagini, registrate sabato, sono state scattate durante il tragitto tra Chiclayo e Santa Cruz de Succhabamba, una comunità nella parte orientale del Perù priva di pista di atterraggio.
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L’aeronautica militare del Perù ha diffuso un video che immortala Papa Leone XIV mentre sale a bordo di un elicottero durante i suoi voli nelle comunità andine. Il pontefice si è seduto tra i due militare al comando del velivolo, un Mi-17 messo a disposizione di Prevost per il suo programma in Perù al fine di velocizzare i suoi spostamenti attraverso le remote comunità andine.