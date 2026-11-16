Manovra 2027, Salvini: “Lega in prima fila se Parlamento chiede altro contributo a banche”

Le banche parlano manovra sudamericana? “Rispondo con i numeri: le grandi banche finiranno con un utile multimiliardario questo 2026. Supereranno i 50 miliardi di profitti in buona parte pagati dai cittadini che parlano le commissioni bancarie e gli interessi alle banche e quindi se una piccola parte di questi 50 miliardi tornerà alle imprese e alle famiglie in difficoltà, è qualcosa di positivo. È un impegno della Lega, già ci sono 5 miliardi sul tavolo, se il Parlamento riterrà di chiedere un contributo aggiuntivo, visto che c’è il tema della scuola e della sanità su cui intervenire, la Lega ovviamente sarà in prima fila”. Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini, a margine della presentazione del Rapporto 2026 Navigazione Laghi, a Milano.