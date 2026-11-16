Confartigianato, autenticità e tutela digitale: nuove prospettive per l'artigianato italiano

Nella sede di Palazzo Valentini, a Roma, si è tenuto oggi l’incontro ‘L’artigianato italiano tra tradizione e futuro’, con il patrocinio di Confartigianato Roma. L’iniziativa è stata dedicata al valore delle competenze artigiane e alle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, con particolare attenzione agli strumenti per certificare l’autenticità dei prodotti e tutelare la proprietà intellettuale, con un focus sulle nuove possibilità di sviluppo per le imprese artigiane. A dare i saluti istituzionali Francesca Leoncini, capogruppo di Italia Viva in Assemblea Capitolina, che a margine dell’evento ha dichiarato: “Pensiamo che sostenere la nostra impresa artigiana sia una priorità per l’amministrazione della capitale. Oggi l’impresa artigiana è uno snodo importante fra competitività e originalità”.

Il presidente di Confartigianato Roma, Andrea Rotondo, ha invece puntato l’accento sul rapporto tra l’artigianato e le nuove tecnologie: “Nell’ultimo anno le micro e piccole imprese che hanno usato almeno due tipi di intelligenza artificiale sono raddoppiate”. Questo implica che l’IA sta entrando nella “nostra organizzazione del lavoro, nella struttura organizzativa, negli elementi di produttività, naturalmente nell’informatizzazione e anche nel dimensionamento dell’organico”. In questo senso, il vicepresidente della commissione Attività produttive e commercio dell’Assemblea Capitolina, Valerio Casini, spiega il ruolo che la politica e le istituzioni possono svolgere sul tema: “La prima cosa è snellire da un punto di vista amministrativo tutte le attività burocratiche devono essere affrontate quotidianamente, incentivare i giovani ad approcciare a questo tipo di lavoro che è sempre più difficile da tramandare e, per ultimo, avvicinarli all’innovazione tecnologica, da un punto di vista sia di accessibilità che utilizzabilità, ovvero mettere in condizione anche le imprese più piccole di poter sfruttare al meglio l’innovazione tecnologica”, proprio come si prefigge di fare il case study al centro del quale è ruotato il convegno. Si tratta di ‘Unico‘, la maison italiana di alta gioielleria fondata da Patrizio Vallena, che realizza opere in un unico esemplare, progettate per una sola persona e accompagnate da un certificato digitale di autenticità: “Questo vuol dire unire la tradizione con l’innovazione”, insiste il presidente Rotondo, sottolineando poi come questo anticipi anche un tema importante, “che è quello del regolamento sull’ecodesign che gradualmente entrerà nei settori produttivi permettendoci, attraverso l’utilizzo di chip, di tag e di codici di verifica, di validare l’autenticità del prodotto, ma soprattutto l’utilizzo dei materiali e l’intero ciclo di vita”.

Nel dettaglio entra proprio lo stesso Vallena, che spiega: “Nel nostro caso abbiamo applicato un sistema di protezione digitale”. Un approccio a due facce, da una parte la sfera artigianale, dall’altra quella informatica, che ha permesso a ‘Unico’ di “dare quel futuro e quella protezione legale all’artigianato, che a oggi ancora non c’era”, conclude il fondatore.