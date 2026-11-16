Blocco aereo negli Usa, Trump incolpa Biden: "Sua amministrazione ha collegato molto rame al vetro"

Donald Trump ha attribuito la responsabilità del blocco aereo nazionale avvenuto nel weekend negli Stati Uniti alla tecnologia obsoleta e al suo predecessore alla Casa Bianca, Joe Biden.
“Quello a cui avete assistito venerdì è stato un guasto a un’attrezzatura molto, molto vecchia”, ha dichiarato il tycoon prima di partire per il suo viaggio in Asia. “L’amministrazione Biden ha collegato un sacco di rame al vetro. E il rame, se ne sapete qualcosa di ingegneria elettrica, non si può collegare al vetro”.
Il presidente non aveva parlato pubblicamente né commentato il fermo degli aerei fino a domenica, quando ha pubblicato sui social media un post in cui attaccava il suo predecessore e chiedeva più fondi per coprire i costi dei miglioramenti al sistema.
Il segretario ai Trasporti Sean Duffy, che venerdì ha preso la decisione di bloccare gli aerei, ha anche sollecitato il Congresso a stanziare altri miliardi di dollari per potenziare un sistema che, secondo lui, era stato trascurato per decenni.
Donald Trump ha attribuito la responsabilità del blocco aereo nazionale avvenuto nel weekend negli Stati Uniti alla tecnologia obsoleta e al suo predecessore alla Casa Bianca, Joe Biden.