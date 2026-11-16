Blocco aereo negli Usa, Trump incolpa Biden: "Sua amministrazione ha collegato molto rame al vetro"

Donald Trump ha attribuito la responsabilità del blocco aereo nazionale avvenuto nel weekend negli Stati Uniti alla tecnologia obsoleta e al suo predecessore alla Casa Bianca, Joe Biden.

“Quello a cui avete assistito venerdì è stato un guasto a un’attrezzatura molto, molto vecchia”, ha dichiarato il tycoon prima di partire per il suo viaggio in Asia. “L’amministrazione Biden ha collegato un sacco di rame al vetro. E il rame, se ne sapete qualcosa di ingegneria elettrica, non si può collegare al vetro”.

Il presidente non aveva parlato pubblicamente né commentato il fermo degli aerei fino a domenica, quando ha pubblicato sui social media un post in cui attaccava il suo predecessore e chiedeva più fondi per coprire i costi dei miglioramenti al sistema.

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy, che venerdì ha preso la decisione di bloccare gli aerei, ha anche sollecitato il Congresso a stanziare altri miliardi di dollari per potenziare un sistema che, secondo lui, era stato trascurato per decenni.