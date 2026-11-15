Perù, il Papa visita il santuario di Zaña e assiste a danze tradizionali

(LaPresse) – Papa Leone XIV ha visitato sabato il santuario di Zaña, nel nord del Perù, assistendo anche a un’esibizione di danze tradizionali. Nel corso della visita, il Pontefice ha ricordato le sofferenze e le umiliazioni subite dagli africani deportati e ridotti in schiavitù nelle Americhe. Le parole seguono le storiche scuse della Santa Sede per il proprio ruolo nella legittimazione della tratta degli schiavi africani. Zaña, riconosciuta dall’UNESCO come luogo della memoria della schiavitù, è oggi un importante centro della comunità afro-peruviana.